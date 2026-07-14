和運租車第3季掛牌 擴大布局AI、綠能移動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和運續寫台灣智慧移動服務的嶄新篇章。圖/和運租車提供
和運續寫台灣智慧移動服務的嶄新篇章。圖/和運租車提供

全台汽車租賃龍頭、和泰集團旗下移動服務事業和運租車（7855）上市申請已核准，預計於2026年第3季掛牌上市，並將於7月16日舉辦上市前業績發表會，成為國內首家上市的汽車租賃業者，也為和泰集團移動服務版圖再添重要里程碑。

和運租車董事長劉源森表示，公司近年持續深化長租、短租、共享移動及中古車等多元事業布局，營運規模穩健擴張，已逐步建構完整的智慧移動服務生態系。配合上市計畫，董事會決議辦理現金增資，發行普通股8,477.7萬股，預計募集約35.6億元，除充實營運資金、降低負債比率，也將改善過去董監事持股比重偏高的股權結構，提升股票流動性。

營收、獲利穩健成長 車輛管理支撐動能

從營運表現來看，和運租車近年展現穩健成長動能，即使面對全球升息及景氣變數，仍憑藉車輛資產管理能力維持獲利。

合併營收由2023年的265億元、2024年的291億元，成長至2025年的297億元；2025年稅前純益11.44億元，每股稅後純益（EPS）4.61元，2026年第1季稅前純益3.4億元，EPS達1.30元，展現穩健獲利能力。

AI、綠能雙軸推進 移動生態圈擴張

總經理謝富來表示，未來營運將聚焦「AI」與「綠能」兩大方向，持續推動四大成長策略。首先，在法人長租市場積極擴展電動車及充電整合服務，目前長租車隊規模已達4萬輛，穩居國內第一，協助企業推動ESG及低碳轉型。

其次，持續強化AI智慧共享移動服務，透過人工智慧演算法提升車隊調度效率及數位服務品質，旗下共享汽車品牌iRent會員數已突破200萬人，並持續布局高鐵站、機場等重要交通節點，打造更完整的共享移動服務網絡。

此外，公司也持續拓展中古車及車輛全生命周期管理，透過HAA勁拍中心、HOT大聯盟、HOT保修大聯盟及abc好車網等平台，結合AI車輛辨識及大數據分析，提升車輛資產使用效率，發揮集團資源整合效益。

和運表示，此次上市前現金增資除有助於優化財務結構，也將作為未來智慧移動生態圈發展的重要資金來源，加速AI、智慧共享及綠能車隊布局。

在國際合作方面，和運租車長期與全球租車品牌Enterprise Mobility維持合作，引進國際租車管理經驗，持續提升服務品質與營運效率。近年也連續三年榮獲《台灣服務業大評鑑》汽車租賃類金獎，並多次獲得《國家品牌玉山獎》肯定。隨著第3季完成上市，和運租車將持續擴大智慧移動服務版圖，提升品牌競爭力，搶攻台灣移動服務市場商機。

和運租車董事長劉源森表示，持續深化長租、短租、共享移動及中古車等多元事業布局。和運提供
和運租車董事長劉源森表示，持續深化長租、短租、共享移動及中古車等多元事業布局。和運提供

綠能 營收 和泰

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