昕奇雲端第2季自結獲利4,461萬元 EPS 1.48元

昕奇雲端（7747）14日公告第2季自結獲利，營業利益4,859萬元，歸屬母公司淨利為4,461萬元，每股盈餘1.48元，單季獲利表現再創新高。上半年累計營業利益8,902萬元，歸屬母公司淨利為8,272萬元，每股盈餘2.74元。法人指出，獲利持續創高主要是由AI相關雲端服務需求強勁所帶動。

法人表示，昕奇雲端在第1季時便創下歷史新高，第2季延續成長動能，再創佳績，主要是反映AI推論與訓練需求大增，Google Cloud Platform（GCP）工作負載呈現數倍成長，同時新創客戶對multi model AI應用需求強勁。

此外，昕奇雲端於第1季時取得Anthropic授權經銷夥伴資格，可透過AWS Bedrock經銷並協助客戶啟用Claude大語言模型，為營運成長再添一分動能。展望未來，昕奇雲端正從雲端成本優化夥伴轉為支持新創客戶駕馭AI的全方位合作夥伴。