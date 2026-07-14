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和泰集團再添生力軍 小金雞和運租車8月掛牌上市

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
和運董事長劉源森。圖／和運提供
和運董事長劉源森。圖／和運提供

全台汽車租賃龍頭、和泰集團旗下移動服務旗艦和運租車，預計將於8月中旬掛牌上市，董事長劉源森指出，和運租車近年來持續深化長租、短租、共享移動及中古車等多元事業布局，營運規模穩健擴張，已逐步建立起完整的智慧移動服務體系。

和運租車主要業務涵蓋小客車與小貨車租車及中古車流通業務，擁有極高的市場知名度與不可替代性。

和運總經理謝富來表示，和運已建構出清晰的四大成長藍圖，長租業務大力推動電動車（EV）及充電整合方案，協助企業達成ESG目標。目前和運長租車隊規模達4萬輛，高居全台之冠，透過一站式全方位管理深獲企業信賴，築起穩定的現金流護城河。

迎接AI時代來臨，和運也將運用AI智能演算法優化車隊調度並升級數位體驗，達到降本增效。旗下無人租車龍頭iRent會員數已突破200萬大關，並持續拓展高鐵、機場等重要交通節點，提供跨場景、一站式的無縫用車體驗。

謝富來表示，和運將擴大汽車品牌合作，布局個人長短租、訂閱式用車、保修及停車場等多元領域。車輛於不同營運階段，可彈性導入HAA勁拍中心、HOT大聯盟（含HOT保修大聯盟）及abc好車網等平台，導入AI車輛辨識與大數據分析，發揮各事業整合效益，讓車輛在全生命週期中實現資產效益最大化。

中古車 ESG

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