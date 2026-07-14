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力積電第2季賺32.91億元、較去年同期轉盈 7月記憶體投片價調漲45%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
力積電（6770）14日公布2026年第2季自結財務數字。聯合報系資料照
力積電（6770）14日公布2026年第2季自結財務數字。聯合報系資料照

力積電（6770）14日公布2026年第2季自結財務數字，受惠記憶體平均售價（ASP）上升及產品組合改善，單季營收172.91億元，季增27%、年增53%；毛利48.89億元，毛利率由首季10%大幅升至28%，也較去年同期由負轉正。稅後純益32.91億元，每股純益0.76元，較去年同期每股虧損0.8元順利轉盈。

力積電第2季營業利益36.84億元，營益率21%。由於首季認列出售晶圓廠美光（Micron）所帶來的一次性利益，使當季營益率高達105%，墊高比較基期，因此第2季營業利益季減74%；稅後淨利則較首季減少77%，但若排除一次性因素，本業獲利能力已隨ASP上升及毛利率改善而明顯回溫。

ASP上升帶動轉盈 本業獲利明顯回溫

力積電總經理朱憲國表示，第2季營收成長主要來自ASP提升，出貨量增加的貢獻相對較小。公司自2月起進行價格結構調整，相關效益至6月已逐步反映，帶動ASP與銷售量同步成長，毛利率也受惠產品價格改善及存貨跌價損失回沖而顯著上升。

朱憲國指出，美光近期公布亮眼財報，部分化解市場對AI投資泡沫化的疑慮，也顯示AI伺服器帶動的記憶體需求仍具支撐。力積電第2季DRAM營收占比由首季38%提高至46%，若加計Flash的6%，記憶體產品占整體營收比重已超過五成，成為公司最主要的營收來源。

記憶體漲價效益發酵 下半年營運添動能

價格方面，力積電自7月起將DRAM投片價格調漲45%。朱憲國強調，此次漲價對後續營運相當重要，隨新價格逐步反映，可望成為下半年營收與獲利改善的重要動能。技術布局方面，美光1P製程相關機台預計明年第1季到位，後續將配合設備建置及製程導入，預計在2028年進入量產，強化先進DRAM製造能力。

從產品組合來看，力積電第2季DRAM占比升至46%，3D AI Foundry占比由首季3.2%提高至5.4%；分離式元件、高壓製程及電源管理晶片占比分別為12%、7%及15%。客戶結構方面，無晶圓廠設計公司占比由83%升至90%，IDM客戶降至10%；製程組合中，24／25／28奈米占比則由28%提高至37%，成為占比最高的製程平台。

力積電今年資本支出預算約4.88億美元，後續將持續投入製程升級、設備建置，以及記憶體與3D AI Foundry相關產能布局。

力積電 美光 營收 晶圓廠

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