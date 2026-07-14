長榮航太營收／6月年、月雙增 法人估今年獲利大幅成長六成

長榮航太（2645）6月營收月增8%、年增13%，優於市場預期，分析師表示，主要受惠先前陸續針對維修業務漲價，加上製造業務的穩定復甦，帶動長榮航太近期營運表現。

展望2026年，法人機構認為，長榮航太受惠當前全球平均機齡上升至15.1年，較2025年增加0.2年，續創近年新高水準，使得航空公司延後汰換高齡機隊，推升機體深度拆解、結構強化等特殊檢查需求；加上先前長異的品質問題幾乎解決，轉投資公司逐步貢獻獲利，預估今年營收198.5億元，年增9.2%，稅後純益34.3億元，年成長68%，每股獲利（EPS ）上看9.1元。

考量2026年長榮航太的維修業務持續擴張，預期產品組合將持續改善，中長期營運又有航太製造、無人載具、半導體設備零組件訂單等推升營運，且先前2,400億元國防預算已通過立法院付委，未來相關國防預算有望通過立法院的三讀等流程，在營運面與產業面的雙重作用下，將有助長榮航太營運表現。