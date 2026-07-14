黃仁勳信心喊話 鴻海、廣達、緯創股價有撐

台股14日回檔最高逾1700點，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等ODM廠股價卻相對有撐，法人推估，主要受AI教主黃仁勳信心喊話，於外資閉門會議上表示訂單仍維持強勁，新世代產品也將會如預期出貨，成長趨勢不變。

法人指出，輝達此次會議強調訂單維持強勁，營收成長持續加速中，各項新世代產品將會如期發布，再加上進入CPU新市場，成長動能將更上一層樓。而ODM業者如廣達、鴻海第2季交付GB300機櫃成長，且Rubin在晶片端開始交付，將持續推升ODM營收向上。

法人看好在大型CSP持續投入資本支出的狀況下，鴻海、廣達將持續受惠，兩者今年也持續擴廠因應AI需求強勁，廣達曾表示AI訂單已看到2027~2028年，台灣、東南亞外，美國將再持續擴充產能。而鴻海也持續擴增產能佈局，因應AI市佔率維持四成以上規模。