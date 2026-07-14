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營運復甦趨勢明確 法人調升上銀投資評等及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

上銀（2049）受惠AI、半導體及自動化需求支撐，工具機景氣上升循環確立， 法人預期，訂單能見度拉長及漲價效益，將帶動全年獲利與毛利率結構改善，2026年營運復甦趨勢明確，調升投資評等至買進並上修目標價。

投顧法人分析，上銀6月營收 25.5億元，月增2.9%、年增31.6%，優於預期，上半年營收138.8億元，年增 18%。主要拜自動化、半導體、AI相關應用設備 及基礎建設需求帶動，傳動元件出貨維持高檔。

法人指出，中國大陸工具機產業升級、機器人及半導體需求擴張，預期上銀營收可望逐季成長，上修2026年營收及獲利預估值，換算每股稅後純益有機會倍增。

根據JMTBA統計，日本工具機訂單2026年3至5月分別達1,935億、1,890億及1,770億日圓，年增28%、45%及38%，連三個月維持高雙位數成長，其中，中國大陸、歐洲及北美等主要市場需求同步改善，顯示全球製造業景氣持續復甦，預期本波景氣上升循環可望延續至2026年底。

此外，日本工具機零組件大廠THK基於原物料及能源成本上升，已陸續向客戶調漲價格，上銀自3月底針對不同產品與區域調漲價格7%至15%，預期漲價效益將自第3季逐步反映，並帶動營收與毛利率改善。

上銀 營收 工具機

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