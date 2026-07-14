台塑集團調薪4.5% 優於工會訴求 基層平均加薪2,700元

台塑集團年度薪資協商成果今出爐，今年調薪幅度4.5%，優於工會訴求的3.66%方案；並增加一次性伙食津貼每月600元，輪班津貼、地區津貼、台北住房補貼等一次性調整項目均有調升。

台塑企業14日召開年度調薪會議，由台塑企業總管理處總裁吳嘉昭，授權總經理林善志與工會幹部就今年度調薪方案進行最終協商。最終拍板方案為年度調薪4.5%，以台塑企業基層員工平均薪資60,000元計，基層員工平均加薪約2,700元，平均薪資提高至62,700元上下。調薪方案將回溯至7月1日生效。

除年度薪資調整外，台塑企業今年也調升一次性津貼，包含伙食津貼600元、輪班津貼增加2,380元、地區津貼增加2,500元、台北住房補貼增加5,000元等。

工會協商代表、台塑企業工會全國聯合會副理事長陳鴻儒表示，認為此次協商結果出乎意料，「對工會來說，是相當振奮人心的消息」。他說，公司今年擺脫前兩年度虧損陰霾，今年上半年稅後純益1084.53億元，公司營運狀況改善，同時體恤員工，相信此次調薪決議將為員工及企業，注入很大向心力，顯示企業在成長之際，也未忘記基層員工付出的努力。

台塑企業工會今年表態爭取3.66％調薪幅度；四寶今年上半年悉數轉虧為盈、獲利近千億，市場普遍認為，集團今年調薪將更有底氣，有望高於過往平均的3%水準。如今協商結果出爐，調薪幅度優於外界預期。

觀察四寶過往調薪幅度，上一次出現4.5%調幅為2022年；業界表示，近年平均調幅約在3%上下，此次調薪幅度除優於工會方案，也超出較外界預期。

此次薪資協商，也是吳嘉昭接任台塑集團總裁後首次年度調薪，更是台塑集團邁入專業經理人治理時代後，首度完成的年度調薪決策。今年四寶股東會上，台塑集團也相繼揭示深化半導體化學品、人工智慧（AI）等高值化布局，展現本業改善與轉型並進的態勢。陳鴻儒表示，吳嘉昭接任總裁後，公司主管與工會溝通順暢；在肩負集團轉型使命下，今年營運表現明顯回升，今年營運開出紅盤，也願意將經營成果與員工共享。

陳鴻儒表示，今年調薪共經歷兩次協商。據悉，台塑企業總管理處已在6月26日與四大企業工會代表會面，就工會訴求調薪3.66%方案進行討論；台塑企業總管理處9日再度與行政中心召開調薪評估會議，順利達成台塑企業今年調薪原則共識，並授權林善志與工會協商代表進行調薪方案最終協商。