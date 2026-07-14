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中鋼8月盤價下調 股價紅翻黑 法人對後市看法中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中鋼（2002）宣布8月盤價，六大鋼品價格全面下調，每公噸價格下降800元，符合市場原先預期；分析師表示，中鋼今年已經第二次調降盤價，盤價下跌主因仍是鋼鐵市場需求偏弱、原料及亞洲鋼價下跌等因素，對中鋼後市營運看法維持中立。

法人機構表示，中鋼今年已經第二次調降盤價，下跌的主要原因仍是鋼鐵市場需求偏弱、原料及亞洲鋼價下跌等因素，以原料價格來看，鐵礦砂價格持續偏弱，目前價格約每噸98美元，已跌破100美元關卡，自5月中旬以來下跌超過一成。鐵礦砂價格下跌的主要原因，乃終端需求不強難以帶動價格上漲。在原料價格轉弱下，亞洲鋼價已如預期開始下跌。

另外，中國宣佈2026年開始對鋼鐵實施出口許可證制度，政策實施後觀察中國的粗鋼產量在第1季確實有明顯下降的趨勢出現，但進入第2季後，鋼鐵產出已有復甦回升的跡象出現，中國產量縮減的趨勢可能已經結束，且重點鋼鐵企業庫存已較去年同期增加。顯示在鋼鐵價格拉高後，大多鋼鐵廠眼見有利可圖故增加生產供應，中國減產帶動的鋼價上漲趨勢短期可能將出現波動，後續需看政策能否貫徹。

在原料價格轉弱及中國鋼廠生產及出口動態有所改變下，對中鋼後市為中立。

中鋼 鋼價 股價

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