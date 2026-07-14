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潛望鏡頭升級、布局 CPO 雙引擎 大立光目標價喊上5,020元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

本土投顧法人發布報告指出，光學鏡頭龍頭大立光（3008）第2季雖受傳統淡季影響，但受惠iPhone 17e需求超預期而呈現年增；展望第3季，隨智慧型手機進入傳統旺季，新機拉貨與可變光圈鏡頭放量，預期營收將逐月回升。

法人分析，中長期而言，可變光圈滲透率提升、主鏡頭及潛望式鏡頭規格持續升級，將推升單機價值。此外，大立光積極布局的CPO（共同封裝光學）領域，預期於2027年中開始量產，可望成為手機以外的新成長動能。

法人估，大立光2027年營收764.12億元、年增16.03％，EPS上看218.29元。看好其長線脫離純消費性業務，予以23倍本益比評價，目標價調升至5,020元，給予「買進」投資評等。而本土投顧圈對大立光的最高目標價喊上6,340元，其他多數落在5,000至5,500元不等。

CPO 大立光 營收

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