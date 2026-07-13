台股火熱助燃成長動能 法人看好元大金全年獲利飛越700億

金控獲利陸續出爐，其中元大金控6月單月獲利和上半年獲利，雙雙以75.12億元、365.72億元創下史上同期新高紀錄，法人指出，若以元大金控上半年的獲利力道，今年全年獲利將可望一舉飛越700億；元大金上半年EPS為2.74元，若不適用外匯價格變動準備金，元大金控上半年EPS則為2.77元，不僅將較去年全年獲利倍增，亦將創下元大金成立以來最高獲利紀錄。

台股大盤指數今年以來持續上攻，雖然近來高點震盪，但仍在43000點之上，元大金在獲利基本面及投資人看好台股上攻力道的加持之下，今年以來股價成長超過80%，日前最高點已看到每股71.9元，若以今日收盤價每股68.3元來看，在金融股的價位目前已僅次於富邦金、國泰金。

今日公布上半年獲利的，還包括了永豐金、玉山金、第一金、國票金，4家金控在6月單月獲利依序為41.59億、37.07億、29.97億、7.72億，上半年獲利則分別累計有245.5億、214.34億、177.98億、27.83億。

觀察元大金旗下各子公司獲利，元大證券為最大獲利來源，6月單月稅後純益54.48億元與累計上半年稅後純益245.28億元，雙雙創歷史同期新高，EPS達3.72元，倘若用獲利貢獻度占比來觀察，元大證券上半年包辦了金控大約三分之二的獲利，主要得力於股市熱絡帶動經紀、自營業務的貢獻。而元大銀行及元大投信、期貨、人壽，上半年分別獲利76.92億元、29.67億、15.44億元、24.41億元。