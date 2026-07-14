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美時6月營收年增2.2倍 葡萄王減7%
美時（1795）昨（13）日公告6月營收33.9億元，年增225%；上半年累計營收174.5億元，年增84%。美時表示，6月、上半年營收躍增，主要受惠於Alvogen的合併；此外，B2B業務也成長強勁。
美時布局海外市場有成。該公司指出，今年截至6月為止，該公司旗下美國業務較去年同期成長180%，營收規模達107.32億元，占公司整體營收約62%，主因為該公司去年下半年完成對美國Alvogen的併購案。
葡萄王6月營收8.2億元，月增4.06%、年減7.24%；上半年累計營收46.9億元，年減2.69%。葡萄王表示，上半年營運受到台灣直銷市場消費動能放緩及原物料成本上升影響，整體表現仍處調整階段。
不過，展望下半年，隨馬來西亞市場正式開展、上海葡萄王產能利用率改善，以及OEM／ODM新品與原料代工訂單陸續出貨，營運成長動能將逐步顯現。
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