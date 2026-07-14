美時6月營收年增2.2倍 葡萄王減7%

元翎打入美國星巴克供應鏈。高壓鋼瓶製造大廠元翎精密工業（4564），積極拓展新產品與新事業，近期通過美國星巴克查驗廠認證，下半年可望開始出貨；另外，元翎在軍工領域也取得進展，包括潛艇專案、無人機的氣體推進系統均有進展。

2026-07-14 01:04