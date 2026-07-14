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ABF 四強目標價 調高

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

高盛證券在最新釋出的「亞洲科技產業」報告拋出震撼彈，直指ABF載板瓶頸難解，缺貨夢魘愈演愈烈，將帶動相關台系供應鏈明、後二年獲利表現優於預期，因此大幅上調南電（8046）、景碩、欣興、臻鼎-KY等四檔個股目標價。

高盛建議「買進」南電，並列為「首選」，目標價由1,115元大升至2,310元；景碩「買進」、目標價由555元大升至1,120元；欣興「中立」、目標價由630元大升至1,140元；臻鼎-KY「買進」，目標價由388元大升至824元。

高盛科技產業分析師王冠詔指出，隨AIASIC載板市況與價格成長高於預期，加上伺服器CPU載板的需求成長遠比預期更佳，使ABF載板缺貨情況比預期更嚴重，交期目前已拉長至12個月，而年初時僅三至四個月。

王冠詔預估ABF載板缺貨潮可能會持續超過30個月，2026年下半年、2027年及2028年的缺貨率將分別達14%、34%、51%，意味漲價速度可能會比預期更快，帶動台系載板廠毛利率與獲利表現均具備強勁的上修空間。

王冠詔並進一步預期，自2026年第3季起，最少到2027年底，ABF載板的長約（LTA）與現貨（Spot）價格每季將分別上漲10%~15%及20%以上。

此外，王冠詔還將2025~2028年預估的ABF全球整體市場規模（TAM）年複合成長率（CAGR），從先前預估的33%大幅上調至62%，預計市場規模將將從2025年的77億美元，一路向上增長，並於2028年擴大至330億美元。

ABF 景碩 高盛

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