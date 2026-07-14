長榮航太6月合併營收年增13% 表現強勢

長榮航太（2645）6月合併營收18.25億元，寫下單月歷史新高紀錄，月增8.08%、年增13%，累計前六月，營收約99.6億元，年增12.4%。受惠於新機交付延遲，航空公司的舊機維護需求增溫，帶動長榮航太的業務量，今年表現強勢。

展望未來，國際貿易對航空運輸的需求依然強勁，目前各航公司空進廠維修計畫仍維持不變，原物料供應鏈問題，新飛機出廠交機數量未如預期，各公司舊機型繼續服役，並以增加進廠檢查項目來提高飛機的可靠度，致使維修營收增加，也進一步推升營收、獲利向上攀升。

機體維修業務，在2026年產能幾乎全數取得客戶訂單，整體維修需求穩定成長。北美市場及東北亞市場主要客戶提出增加維修需求，已調整產線因應；已取得新一代機型B737MAX及A350維修能量，開發新機型的維修客戶增加公司營收。