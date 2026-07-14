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星宇6月營收年增4% 刷新單月紀錄

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

星宇航空（2646）昨（13）日公告6月營收52.87億元，改寫單月歷史新高紀錄，月增率10%、年增率4.8%。累計上半年總營收為285.53億元，較去年同期成長30%，則站穩歷年同期新高點。

星宇航空指出，客運方面，6月客運營收40.64億元，月增12%、年增37%。隨暑假旺季前旅遊需求逐步發酵，主要航線載客率維持穩健，客運營收表現良好。

貨運方面，6月貨運營收7.15億元，年增57%，續創單月歷史新高。受惠於AI、半導體及傳統產業進出口需求穩健，在月底及季末出貨效應帶動下，市場貨量持續增長，推升貨運營收續創佳績。

機隊方面，星宇航空已於7月初完成首架「空山銀」藝術機交機，並規劃投入熱門航線營運。隨著廣體機機隊規模持續擴增，將能有效調配運能，以滿足暑假旺季及熱門航線旅運需求。

自2026年7月2日起，台北-鳳凰城航線已全面改由A350-1000機型營運，成為該機型首條長程航線。

A350-1000採四艙等配置，提供四席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，總座位數高達350席，每周二、四、六、日自台北出發。除可大幅提升整體運能外，也將滿足亞利桑那州供應鏈往返商務需求，並強化美西轉機市場布局。

此外，隨著廣體機陸續交付，台北-東京成田航線每日三班皆由廣體機執飛，以因應暑假需求；台北-胡志明航線亦調整為廣體機執飛，因應持續成長的轉機需求。

星宇航空亦持續深耕中部市場，繼開航台中往返東京及熊本航線後，再擴大航網布局，台中-札幌航線已於7月1日正式開賣，並將於10月2日首航，初期規劃每周五班，以A321neo機型執飛。隨著札幌航線加入，星宇航空自台中出發的航點將擴增至11個，為中部旅客提供更多元、便利的直飛選擇。

展望後續營運，星宇航空首條歐洲航線「台北-布拉格」將於8月1日正式開航，每周營運三班，持續挹注暑期客運動能。

星宇 星宇航空 營收

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