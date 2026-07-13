漢磊營收／6月創35個月新高 第2季季增17%、年增近三成

第三代半導體晶圓代工廠漢磊（3707）公布6月合併營收6.20億元，月增5.1%、年增29.8%，創自2023年7月以來新高，並連續四個月成長；第2季合併營收17.96億元，季增16.97%，年增29.6%；累計今年上半年營收33.3億元，年增25.07%。

展望後市，漢磊今年股東會表示，第2季營運已較首季改善，其中第三代半導體需求回溫最為明顯，氮化鎵（GaN）產品自第2季起出貨顯著成長，碳化矽（SiC）需求也逐步升溫；隨客戶拉貨動能延續，公司預期下半年整體營運將持續向上，表現可望優於原先預期。

漢磊並指出，AI相關訂單持續增加，相關產能已接近滿載，在AI伺服器需求帶動下，AI相關業務有望呈現逐季成長；傳統矽基產品也受轉單需求帶動，成為下半年營運動能之一。