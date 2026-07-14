元翎打入美國星巴克供應鏈。高壓鋼瓶製造大廠元翎精密工業（4564），積極拓展新產品與新事業，近期通過美國星巴克查驗廠認證，下半年可望開始出貨；另外，元翎在軍工領域也取得進展，包括潛艇專案、無人機的氣體推進系統均有進展。

元翎先前美國星巴克已委託第三方認證公司，查訪元翎位於中科虎尾園區的生產基地，並成功通過查廠認證，現正進行最後的商務協商，訂單有望敲定，為公司營運挹注新成長動能。

法人指出，美國星巴克在全美約有2萬家分店，近期積極進行汰弱換強及設備更新，一旦元翎成功成為美國星巴克供應商，迷你高壓鋼瓶年供貨量上看1.2億支，潛在訂單規模是中國大陸十倍。

據了解，元翎旗下百分之百持有的子公司元翊，自2021年就開始跟中科院合作「潛艇專案」，成為台灣唯一有能力提供氣體推進系統的廠商，產品涵蓋潛艇及艦艇的魚雷及飛彈氣體推進系統。

另外，面對無人機快速發展，元翊也取得金屬中心技轉的先進無人機相關技術，研發出無人機的氣體推進系統，尤其是用於彈簧刀無人機的氣體推動系統，也讓元翎未來發展極具想像空間。

近年來，元翎公司積極推動轉型計畫，以本業高壓充氣鋼瓶技術進軍食品加工業，並成功打入中國星巴克咖啡連鎖體系，目前供應中國星巴克50%、約4,000餘家門市的迷你高壓充氣鋼瓶，用於製作各式奶油飲品。

在既有基礎上，元翎也成功將版圖拓展到東南亞（泰國、越南、馬來西亞及印尼）的星巴克，總家數逾1,500家，以及泰國雙聖冰淇淋，並開始出貨。

據了解，元翎先前打入中國星巴克體系，每月供貨量約100萬支，近期新加入的泰國、越南、馬來西亞及印尼星巴克，也已出貨數個貨櫃，逐步放量中。

在安全氣囊用氣體發生器部分，近期中國大陸新能源車市場有回溫跡象。元翎去年成功獲得東南亞Hyundai車系的安全氣囊合格認證供應商資格，開始小量供貨，目標藉由東南亞Hyundai系統打入韓國Hyundai本土供應鏈。

另在穿戴式氣體發生器部分，應用於重機、運動及高空作業的防摔衣氣體發生器，預計下半年也將開始放量。除了食品加工、汽車市場之外，元翎近幾年也積極布局航太、船舶及氫能等新應用領域，並陸續開花結果。