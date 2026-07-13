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宜特營收／第2季季增9.2% AI 與先進製程驗證需求升溫

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

電子驗證分析廠宜特（3289）13日公布6月營收4.26億元，月增10.5%、年減1.56%；第2季營收11.83億元，季增9.2%、年減1.7%；累計上半年營收22.67億元，年減2.93%。隨著AI、高效能運算（HPC）及先進製程持續推進，公司第2季營收較首季明顯回升。

宜特表示，近年持續擴大材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）及先進製程驗證等高階分析服務，受惠AI晶片、CoWoS先進封裝、Chiplet及矽光子等新技術快速發展，客戶對失效分析、可靠度驗證及材料分析需求持續增加，也帶動高附加價值業務比重提升。

隨著台積電（2330）、日月光（3711）等供應鏈加速推進2奈米、A16、CoWoS及先進封裝量產，市場對先進製程驗證、材料分析及可靠度測試需求同步攀升。宜特近年亦積極布局先進製程、先進封裝、矽光子、第三代半導體及車用電子驗證分析服務，協助客戶完成產品開發、製程驗證及量產導入。

展望後市，法人看好AI ASIC、高效能運算、CPO（共同封裝光學）、Chiplet及車用電子仍是推升驗證分析需求的重要動能。由於AI晶片設計日趨複雜，從研發、試產到量產皆須仰賴故障分析、材料分析及可靠度驗證，預期將持續帶動宜特高階驗證服務需求，先進製程驗證業務仍具成長空間。

宜特 營收 晶片

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