聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大0.52元 中華電0.46元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄昨（13）日公布6月及上半年累計營運報告，營收、獲利均超越預期。台灣大（3045）自結6月每股純益0.52元，上半年每股純益2.86元，再度奪下單月及累計每股獲利王。

中華電信則受惠於認列美國AI供應鏈專案，推升ICT強勁成長，累計上半年每股純益2.68元，遠傳日前公布上半年每股純益2.14元。

中華電信受惠美國市場AI供應鏈專案陸續完工交付，資通訊（ICT）業務持續強勁成長，6月營收213.4億元，年增11.4%，每股純益0.46元，累計上半年營收達1,213.5億元，年增7.8%，歸屬母公司業主淨利207.5億元，年增3.8%，每股純益2.68元，營收、獲利均超越年度財測目標。

台灣大指出，三大成長引擎持續發揮效益，加上精誠等權益法策略投資與評價利益貢獻，6月營收173.2億元，年增6.6%，每股純益0.52元。

中華電 台灣大 營收

延伸閱讀

美時營收／6月33.99億元、年增225% 受惠併購效益＋B2B 成長強勁

重電大廠第2季營收創同期高 AIDC建設拉貨助攻

PCB、載板股火力全開 臻鼎、南電亮燈

智寶今年營運拚新高

相關新聞

台新新光金獲利／上半年大賺438.3億元、續創歷史新高 EPS 1.71元

台新新光金（2887）14日公布6月自結稅後純益約89.6億元，較去年同期成長144%；累計上半年稅後純益為438.3億元，較去年同期成長329%，每股稅後純益（EPS）為1.71元，續創歷史新高。

華南金獲利／上半年賺173.64億元創同期新高 EPS達1.25元

華南金（2880）自結6月稅後純益28.95億元，月減4.60億元，主要為子公司證券與創投的股票資本利得較上月減少所致。金控以及下列四家子公司（銀行、證券、產險、創投）6月止稅後淨利及稅後EPS皆為歷史同期新高。

中信金獲利／累計上半年395.37億元刷新紀錄 EPS 1.96元

中信金（2891）於14日公告2026年6月份自結盈餘，單月稅後純益47.47億元，累計前六月合併稅後純益395.37億元，再度刷新上半年獲利紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.96元。

凱基金獲利／上半年賺284.4億元 加計FVOCI賣股達677.75億元創高

凱基金控（2883）14日公布6月及累計上半年獲利。凱基金控6月稅後純益61.1億元，今年上半年累計稅後純益284.4億元，每股盈餘1.64元。若加計6月份的FVOCI股票處分利益，合計達到154.47億元，續創今年單月新高；今年上半年累計稅後獲利加計FVOCI股票處分利益則為677.75億元，亦創歷史同期新高。

兆豐金獲利／上半年賺213.07億元創歷史同期新高 EPS 1.44元

兆豐金（2886）14日公布6月及累計上半年獲利。兆豐金控6月稅後純益達32.72億元，月減13.46%，年減31.39%，累計稅後純益213.07億元，年增17.25%，每股盈餘（EPS）1.44元，金控和證券子公司累計獲利皆創歷史同期新高。

合庫金獲利／上半年134億元、年成長37% 續創歷年同期新高紀錄

合庫金（5880）公布6月合併稅後純益為21.81億元，累計至6月合併稅後純益為134億元，較去年同期增加36.43億元（成長37.34%），續創歷年同期新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。