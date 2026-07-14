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台灣大0.52元 中華電0.46元
電信三雄昨（13）日公布6月及上半年累計營運報告，營收、獲利均超越預期。台灣大（3045）自結6月每股純益0.52元，上半年每股純益2.86元，再度奪下單月及累計每股獲利王。
中華電信則受惠於認列美國AI供應鏈專案，推升ICT強勁成長，累計上半年每股純益2.68元，遠傳日前公布上半年每股純益2.14元。
中華電信受惠美國市場AI供應鏈專案陸續完工交付，資通訊（ICT）業務持續強勁成長，6月營收213.4億元，年增11.4%，每股純益0.46元，累計上半年營收達1,213.5億元，年增7.8%，歸屬母公司業主淨利207.5億元，年增3.8%，每股純益2.68元，營收、獲利均超越年度財測目標。
台灣大指出，三大成長引擎持續發揮效益，加上精誠等權益法策略投資與評價利益貢獻，6月營收173.2億元，年增6.6%，每股純益0.52元。
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