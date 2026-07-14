事欣科2026年下半年營運旺

工業電腦廠事欣科（4916）受惠於全球國防預算激增與衛星加速布建，帶動今年營運持續成長。展望後市，隨傳統專案交付旺季來臨，加上美、墨生產基地避稅優勢延續，法人看好，事欣科下半年營運將更勝上半年。

法人指出，隨著事欣科在軍規技術與航太產品的製造實力備受肯定，未來不排除將與核心美系客戶強強聯手，共同爭取國防部高達2,000億元的無人載具採購案。若順利成局，事欣科將從既有的零組件供應商，躍升為國家級軍工專案的核心戰略夥伴，挹注長期龐大的成長動能。

事欣科國防及航太業務主要產品包含軍用穿戴、反無人機裝置、海事監控無人機以及先進戰鬥機飛安控制PCB等。

航太領域方面，事欣科為SpaceX星鏈計畫（Starlink）供應商之一。事欣科預計，低軌衛星相關業務將呈現爆發性成長，以今年低軌衛星占整體訂單比重18%至20%來看，將比去年至少翻倍成長，不排除數倍提升。