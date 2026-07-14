聽新聞
0:00 / 0:00

威世波 16日登興櫃

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

網通廠正文轉投資光通訊廠威世波（7930）將於本周四（16日）登錄興櫃，董事長陳曉昇昨（13）日受訪表示，隨著AI及資料中心帶動光通訊需求，威世波將以CW Laser為核心，結合外部光源（ELS）及高速光模組，打造AI資料中心光引擎核心光源，積極搶攻高速光互連商機。

威世波去年合併營收7.33億元，年增146.3%；歸屬母公司業主淨利672萬元，年增201.4%，每股純益0.23元。今年首季合併營收2.32億元，年增98.3%，反映高速光通訊產品出貨暢旺。

威世波與幾家大廠都頗有淵源，陳曉昇出身英特爾，也是國內光通訊大廠波若威共同創辦人。陳曉昇透露，波若威曾是威世波的代工夥伴。

談到產業趨勢，陳曉昇指出，光通訊模組市場已是陸企的天下，台廠最有機會的是主動元件領域，威世波為此投入CW Laser的研發，專注製程設計，並透過委外代工生產，近期投入4.5億元的中壢新廠以封裝測試為主。

網通廠 光通訊 英特爾

延伸閱讀

威世波以垂直整合為矛 攻入雷射市場

LED 廠衝高值化布局

航空雙雄 迎貨運大旺季…Q4運價可望再攀峰

華為揪團進擊近封裝光學 外界：有望縮短落地測試周期

相關新聞

台新新光金獲利／上半年大賺438.3億元、續創歷史新高 EPS 1.71元

台新新光金（2887）14日公布6月自結稅後純益約89.6億元，較去年同期成長144%；累計上半年稅後純益為438.3億元，較去年同期成長329%，每股稅後純益（EPS）為1.71元，續創歷史新高。

華南金獲利／上半年賺173.64億元創同期新高 EPS達1.25元

華南金（2880）自結6月稅後純益28.95億元，月減4.60億元，主要為子公司證券與創投的股票資本利得較上月減少所致。金控以及下列四家子公司（銀行、證券、產險、創投）6月止稅後淨利及稅後EPS皆為歷史同期新高。

中信金獲利／累計上半年395.37億元刷新紀錄 EPS 1.96元

中信金（2891）於14日公告2026年6月份自結盈餘，單月稅後純益47.47億元，累計前六月合併稅後純益395.37億元，再度刷新上半年獲利紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.96元。

凱基金獲利／上半年賺284.4億元 加計FVOCI賣股達677.75億元創高

凱基金控（2883）14日公布6月及累計上半年獲利。凱基金控6月稅後純益61.1億元，今年上半年累計稅後純益284.4億元，每股盈餘1.64元。若加計6月份的FVOCI股票處分利益，合計達到154.47億元，續創今年單月新高；今年上半年累計稅後獲利加計FVOCI股票處分利益則為677.75億元，亦創歷史同期新高。

兆豐金獲利／上半年賺213.07億元創歷史同期新高 EPS 1.44元

兆豐金（2886）14日公布6月及累計上半年獲利。兆豐金控6月稅後純益達32.72億元，月減13.46%，年減31.39%，累計稅後純益213.07億元，年增17.25%，每股盈餘（EPS）1.44元，金控和證券子公司累計獲利皆創歷史同期新高。

合庫金獲利／上半年134億元、年成長37% 續創歷年同期新高紀錄

合庫金（5880）公布6月合併稅後純益為21.81億元，累計至6月合併稅後純益為134億元，較去年同期增加36.43億元（成長37.34%），續創歷年同期新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。