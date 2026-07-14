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華邦、旺宏報價喊漲

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
華邦。圖／華邦電提供
華邦。圖／華邦電提供

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（13）日發布最新報告，看旺SLC NAND晶片後市，預期在供給缺口持續放大之下，下半年SLC NAND晶片合約價將較上半年大漲120%至170%，甚至還有上修空間。

台廠中，華邦（2344）、旺宏為兩大SLC NAND晶片供應商，隨著報價有望翻倍上漲，法人看好華邦、旺宏獲利將出現爆發性成長。

集邦指出，由於高層數3D NAND晶片持續占用晶圓產能，加上成熟製程擴產有限，MLC NAND晶片供給持續短缺，部分原本採用中低容量MLC NAND的工控、車用客戶，開始轉用具備10萬次抹寫（P／E）壽命、高可靠度的SLC NAND晶片產品，使得SLC NAND晶片供給更緊俏，是促成此波報價大漲的主因之一。

除轉單效應外，AI邊緣運算、資料中心、智慧工廠、自主移動設備、高階網通交換器，以及汽車電子、智慧家庭、醫療與航太等利基應用同步成長，也持續推升SLC NAND晶片需求，由於這些應用對資料完整性、耐用度及長期穩定運作要求極高，SLC NAND晶片仍是目前最具競爭力的解決方案。

集邦分析，目前全球主要SLC NAND晶片供應商並未規劃新增產能，而是以製程微縮、提升良率及優化單位晶圓產出為主，在供給增幅有限下，預估下半年市場將進入結構性短缺，第3季傳統旺季備貨需求啟動，加上第4季成熟製程供給持續收縮、庫存逐步見底，都將支撐價格持續走揚，預估下半年SLC NAND晶片合約價將較上半年大漲120%至170%。

法人點名，台灣SLC NAND晶片供應商以華邦、旺宏最具代表性，可望直接受惠價格上漲帶來紅利。

其中，華邦正積極推進24奈米SLC NAND晶片製程，主力產品涵蓋1Gb至8Gb容量，產品具備高可靠度、長資料保存能力及10萬次抹寫壽命，長期深耕工控、車用與工業應用市場。

旺宏同樣對後市展望樂觀，董事長吳敏求日前表示，目前產能已大致被訂單填滿，並已調漲NOR Flash及SLC NAND售價，同時改採逐月議價機制，以即時反映市場供需變化。

旺宏 晶片

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