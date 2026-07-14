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漢唐、亞翔寫最強6月

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
漢唐。記者李珣瑛／攝影
漢唐。記者李珣瑛／攝影

半導體廠務、設備相關廠商漢唐（2404）、亞翔、盟立昨（13）日公告6月營收同步報喜，漢唐、亞翔各為87.4億元、84.9億元，都寫下歷年最強6月；盟立則以8.1億元，攀上近33個月營收高點。

法人看好，半導體大廠擴廠熱潮延續與自動化需求擴大帶動，漢唐、亞翔、盟立下半年營運仍值得期待。

漢唐6月營收87.4億元，雖月減5.1%，仍是同期最佳，並較去年同大增50.9%；第2季營收260.7億元，季增28.5%，年增77.5%；上半年營收463.6億元，年增76.24%。

漢唐表示，受惠全球AI晶片與高頻寬記憶體（HBM）結構性投資浪潮，客戶對先進製程建廠需求極暢旺，在建專案量較去年同期大幅增長，帶動營收勁揚。

亞翔6月營收84.9億元，雖月減1.2%，仍是同期新高，年增49.7%；第2季營收256.1億元，季增25.9%、年增71.9%；上半年營收459.7億元，年增69.88%。

受惠於AI基礎建設需求持續熱絡，不論是國內晶圓廠新建工程或海外大型統包案，均步入密集推進與認列階段，推升亞翔營運動能維持高檔。

盟立6月營收8.1億元，月增15.9%，年增43.1%；第2季營收21.7億元，季增16.3%、年增32.6%；上半年營收40.3億元，年增19.87%。盟立近年積極聚焦轉型，受惠半導體客戶拉貨積極，近期乘勝追擊，打入新世代CoPoS先進封裝供應鏈，已陸續交貨自動化系統。

漢唐 亞翔 營收

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