群創6月合併營收月增5% 動能可期

面板大廠群創（3481）昨（13）日公布6月合併營收217億元，月增5.1%，年增17.3%；第2季合併營收635.9億元，季減4.6%，年增13.0%；上半年合併營收1,302.3億元，年增16.1%，寫近五年來同期新高紀錄。

群創昨日股價開高後震盪走低，終場下跌4.3元、跌幅達6.58%，收在當日最低價61元。

昨日面板族群交投熱絡，群創全天成交量達39萬5,022張，高居台股上市櫃個股成交量排行第二名，僅次於友達。

展望方面，群創已切入下一代先進封裝並卡位TGV領域，法人看好，群創憑藉多年的玻璃線路技術經驗，其RDL interposer技術，可望在一至二年內迎來大型AI與高速運算晶片商機，未來相關訂單將成為長線營收潛在動能。