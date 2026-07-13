立盈營收／第2季及上半年雙創新高 AI半導體持續發熱

立盈（7820）13日公告6月營收3,675.8萬元，年增43.36%；第2季營收首度突破億元大關、達1.07億元，季增9.9%、年增45.81%，寫下單季歷史新高；累計上半年營收2.05億元，年增53.65%，亦創歷史同期新高。

受到AI晶片需求暢旺帶動，半導體產業稼動率全面提升，催生出強烈的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環經濟需求。立盈指出，今年上半年累計營收已達去年全年營收2.98億元的68.89%。回顧去年，公司因受惠先進半導體製程推進，年度營收以2.98億元、年增58.62%創下歷史新高，而今年上半年營運再度展現強勁成長動能。

展望下半年，立盈表示，營運將持續配合AI晶片對半導體產業的強勁需求，近年積極擴增的產能將逐步顯現。

此外，公司持續提供更高階的循環經濟解決方案，供高階先進製程使用，透過智慧化生產參數，提高各先進製程所產生的氫氟酸及氟化鈣汙泥純度，提升資源再生綠色人造螢石的氟化鈣（CaF2）純度，積極協助客戶達成減碳與ESG目標。

法人分析，來自半導體業高階製程所使用的氟系化學品用量，未來將呈現10倍數成長。立盈則強調，未來將持續積極擴展產能，以滿足半導體業先進製程在倍數成長趨勢下，所帶來的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥處理需求。