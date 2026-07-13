漢唐、亞翔6月及上半年營收 雙雙續創歷史同期新高

無塵室與高科技廠務工程大廠漢唐（2404）與亞翔（6139）13日公告6月營收，分別達87.43億元與84.85億元，雙雙刷新歷年同期新高紀錄；累計上半年營收也分別以463.56億元與459.57億元，同步續創歷史同期新高，展現半導體擴廠潮帶動的強勁推進動能。

漢唐6月營收87.43億元，月減5.14%、年增50.9%，第2季營收260.68億元，季增28.48%、年增77.51%。公司表示，受惠全球AI晶片與高頻寬記憶體（HBM）結構性投資浪潮，客戶端對先進製程與先進封裝建廠需求極為暢旺，使在建專案量較去年同期大幅增長。

展望後市，漢唐表示，訂單能見度長達2至2.5年，法人看好全年營收有望再創歷史新高。在專案進度方面，美國亞利桑那州P2專案完工進度已突破50%，目標年底前完成80%至90%，成為今年海外營收的主力，預估美國市場全年營收占比將上看五成。

面對龐大的接單量，漢唐強調，目前營運的最大考驗並非業務開發，而是組織能力的擴充。公司正積極克服海內外人才招募、電力限制及通膨帶動的物料與人工成本挑戰，並透過強化下包商生態系與自身專案執行效率來確保獲利能力，看好此波半導體供不應求的建廠趨勢將可望延續至2029年。

亞翔6月營收則來到84.85億元，月減1.19%、年增49.7%，主要係旗下重大工程陸續進入施工作業的高峰期。第2季營收為256.09億元，季增25.85%、年增71.91%。由於AI基礎建設需求持續熱絡，不論是國內的晶圓廠新建工程或是海外大型統包案，均步入密集的推進與認列階段。

海外布局方面，亞翔近年策略性集中火力深耕新加坡市場，陸續奪下聯電、世界先進以及美系記憶體大廠美光的新廠廠務統包工程案（EPC）。

其中，最新取得的新加坡美光新廠廠務訂單總金額高達200億新加坡幣（折合新台幣近5000億元），交期更一路延伸至2029年，推升亞翔在手訂單累計金額續創歷史新高。

展望後市，亞翔董事長姚祖驤對營運持樂觀態度，強調未來3年公司都將處於非常忙碌的狀態，且下半年表現可望優於上半年。

不過，他也直言工程人力資源吃緊是現階段的主要隱憂，隨著資深工程師逐漸老化且供應偏緊，公司短期內將暫不跟進投入美國市場，先以新加坡作為跨國管理與人才培訓平台，以穩健消化既有的龐大訂單。