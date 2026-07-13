聽新聞
0:00 / 0:00

漢唐、亞翔6月及上半年營收 雙雙續創歷史同期新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

無塵室與高科技廠務工程大廠漢唐（2404）與亞翔（6139）13日公告6月營收，分別達87.43億元與84.85億元，雙雙刷新歷年同期新高紀錄；累計上半年營收也分別以463.56億元與459.57億元，同步續創歷史同期新高，展現半導體擴廠潮帶動的強勁推進動能。

漢唐6月營收87.43億元，月減5.14%、年增50.9%，第2季營收260.68億元，季增28.48%、年增77.51%。公司表示，受惠全球AI晶片與高頻寬記憶體（HBM）結構性投資浪潮，客戶端對先進製程與先進封裝建廠需求極為暢旺，使在建專案量較去年同期大幅增長。

展望後市，漢唐表示，訂單能見度長達2至2.5年，法人看好全年營收有望再創歷史新高。在專案進度方面，美國亞利桑那州P2專案完工進度已突破50%，目標年底前完成80%至90%，成為今年海外營收的主力，預估美國市場全年營收占比將上看五成。

面對龐大的接單量，漢唐強調，目前營運的最大考驗並非業務開發，而是組織能力的擴充。公司正積極克服海內外人才招募、電力限制及通膨帶動的物料與人工成本挑戰，並透過強化下包商生態系與自身專案執行效率來確保獲利能力，看好此波半導體供不應求的建廠趨勢將可望延續至2029年。

亞翔6月營收則來到84.85億元，月減1.19%、年增49.7%，主要係旗下重大工程陸續進入施工作業的高峰期。第2季營收為256.09億元，季增25.85%、年增71.91%。由於AI基礎建設需求持續熱絡，不論是國內的晶圓廠新建工程或是海外大型統包案，均步入密集的推進與認列階段。

海外布局方面，亞翔近年策略性集中火力深耕新加坡市場，陸續奪下聯電、世界先進以及美系記憶體大廠美光的新廠廠務統包工程案（EPC）。

其中，最新取得的新加坡美光新廠廠務訂單總金額高達200億新加坡幣（折合新台幣近5000億元），交期更一路延伸至2029年，推升亞翔在手訂單累計金額續創歷史新高。

展望後市，亞翔董事長姚祖驤對營運持樂觀態度，強調未來3年公司都將處於非常忙碌的狀態，且下半年表現可望優於上半年。

不過，他也直言工程人力資源吃緊是現階段的主要隱憂，隨著資深工程師逐漸老化且供應偏緊，公司短期內將暫不跟進投入美國市場，先以新加坡作為跨國管理與人才培訓平台，以穩健消化既有的龐大訂單。

漢唐 亞翔 營收

延伸閱讀

重電大廠第2季營收創同期高 AIDC建設拉貨助攻

家登海外業務拓展成績佳 第2季營收23.15億元創單季新高

家碩營收／6月1.47億、雙位數成長 機台出貨動能漸入佳境

矽晶圓五檔亮燈漲停！美光十年長約點火 環球晶攻上1,485元

相關新聞

台新新光金獲利／上半年大賺438.3億元、續創歷史新高 EPS 1.71元

台新新光金（2887）14日公布6月自結稅後純益約89.6億元，較去年同期成長144%；累計上半年稅後純益為438.3億元，較去年同期成長329%，每股稅後純益（EPS）為1.71元，續創歷史新高。

華南金獲利／上半年賺173.64億元創同期新高 EPS達1.25元

華南金（2880）自結6月稅後純益28.95億元，月減4.60億元，主要為子公司證券與創投的股票資本利得較上月減少所致。金控以及下列四家子公司（銀行、證券、產險、創投）6月止稅後淨利及稅後EPS皆為歷史同期新高。

中信金獲利／累計上半年395.37億元刷新紀錄 EPS 1.96元

中信金（2891）於14日公告2026年6月份自結盈餘，單月稅後純益47.47億元，累計前六月合併稅後純益395.37億元，再度刷新上半年獲利紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.96元。

凱基金獲利／上半年賺284.4億元 加計FVOCI賣股達677.75億元創高

凱基金控（2883）14日公布6月及累計上半年獲利。凱基金控6月稅後純益61.1億元，今年上半年累計稅後純益284.4億元，每股盈餘1.64元。若加計6月份的FVOCI股票處分利益，合計達到154.47億元，續創今年單月新高；今年上半年累計稅後獲利加計FVOCI股票處分利益則為677.75億元，亦創歷史同期新高。

兆豐金獲利／上半年賺213.07億元創歷史同期新高 EPS 1.44元

兆豐金（2886）14日公布6月及累計上半年獲利。兆豐金控6月稅後純益達32.72億元，月減13.46%，年減31.39%，累計稅後純益213.07億元，年增17.25%，每股盈餘（EPS）1.44元，金控和證券子公司累計獲利皆創歷史同期新高。

合庫金獲利／上半年134億元、年成長37% 續創歷年同期新高紀錄

合庫金（5880）公布6月合併稅後純益為21.81億元，累計至6月合併稅後純益為134億元，較去年同期增加36.43億元（成長37.34%），續創歷年同期新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。