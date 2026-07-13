瓦城營收／6月5.31億元、年增 12.56% 連續三個月創同期新高

瓦城（2729）13日公告6月合併營收達5.31億元，年增 12.56%；累計前六月合併營收達 32.9億元，年增7.79 %，累計營收已連續三個月創同期新高紀錄。瓦城表示，本月適逢端午連假，全台觀光景點、百貨商場及核心商圈人潮湧現，加上端午粽禮盒預購熱銷、畢業季謝師宴聚餐需求升溫，推升集團旗下全品牌餐廳來客動能，帶動本月營收表現續創佳績。

端午連假期間，餐飲市場迎來家庭聚餐與社交出遊需求高峰，集團憑藉全台各縣市核心商圈的深耕布局，因而受惠，全品牌餐廳來客數顯著提升，帶動營收成長；針對節慶贈禮需求，集團亦提前自母親節檔期啟動端午粽禮預購，並透過門市宣傳與 wa10 APP 精準推播雙軌並進，有效帶動線上線下銷售表現，以超越去年的銷售佳績挹注本月業績表現。

此外，集團瞄準畢業季聚餐商機，集結旗下瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN 五大品牌推出畢業季限定活動，成功延續全月門市來客與消費熱度，成為本月營收成長的重要動能。

展望第3季，隨著暑假黃金檔期來臨，餐飲市場迎來年度旺季。瓦城集團鎖定假期聚會與出遊商機，將整合旗下品牌推出消暑系新菜色、限定飲品及主題行銷活動，搶攻謝師宴、家庭與年輕族群聚餐市場，業績有望再攀高峰，為第3季營運增添強勁動能。

海外布局方面，繼美國首店「Very Thai by 瓦城」開幕獲得當地主流媒體關注，並成功吸引在地消費人潮後，集團持續優化當地服務流程，至今已穩健確立北美市場的營運管理模式。未來將採取多品牌精準滲透策略，以洛杉磯作為美國市場發展據點，測試不同消費族群，預計於第3季陸續開出「BO BO THAI」(泰式休閒餐飲)與「SHANN SHANN」(台灣料理)兩大全新品牌，在台灣全球研發中心的後勤支援下，進一步擴張美國市場版圖。