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世芯遭外資調節 驚現10張跌停價鉅額交易

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所。 路透
臺灣證券交易所。 路透

台股千金股近來面臨高本益比（PE）修正壓力，指標IP大廠世芯-KY（3661）13日終場下跌75元或1.78％，收在4,135元。然而，臺灣證券交易所今日盤後公告的鉅額交易成交資訊中，卻驚見有10張世芯-KY成交在跌停價3,790元，引發市場關注。

受到高估值調整影響，矽智財（IP）族群近日陷入修正。世芯-KY日前公布6月營收表現亮眼，達35.72億元，較上月大幅成長84.61％，並較去年同期成長15.39％。儘管單月營收動能強勁，但由於累計上半年總營收仍較去年同期衰退近4成，基本面的隱憂也導致外資近日逢高調節的賣壓沉重。

根據證交所最新公布的數據顯示，世芯-KY今日共出現兩筆鉅額交易：一是成交量16.7張，成交價格為今日收盤價4,135元；二是成交量10張，成交價格卻是今日的跌停價3,790元。

世芯 營收 證交所

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