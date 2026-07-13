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AI與工控需求雙引擎發威 廣穎電通Q2、上半年營收同創新高

聯合報／ 特派記者簡永祥／法蘭克福13日電
廣穎董事長陳慧民。 圖／聯合報系資料照
廣穎董事長陳慧民。 圖／聯合報系資料照

存儲裝置品牌暨工控解決方案廠商廣穎電通（4973）公布115年6月合併營收8.62億元，月增3.19%、年增197.3%；累計第2季營收24.46億元，季增17.7%，創下單季歷史新高；上半年累計營收45.24億元，年增112.08%，同步改寫歷年同期新高紀錄，展現AI應用與工控市場需求成長帶動下的強勁營運動能。

廣穎電通董事長陳慧民表示，隨著AI PC、邊緣AI（Edge AI）、智慧製造及企業數位轉型持續推進，高速儲存與高可靠度記憶體產品需求穩定成長，市場對高品質存儲解決方案的需求持續提升。廣穎近年持續深化工控、企業級及全球品牌通路佈局，加上供應鏈合作、產品組合優化及庫存管理策略持續發揮效益，成為推動今年營運創高的重要關鍵。

陳慧民指出，目前上游原廠供貨與價格趨勢維持穩健，AI相關應用需求仍持續擴大，預期下半年原廠產能配置及市場供需仍將維持健康水準。公司將持續深化與上游策略夥伴合作，提前規劃關鍵產能配置，確保工控、企業級客戶及全球品牌通路擁有穩定供貨能力，進一步強化產業鏈競爭優勢，支撐未來營運持續成長。

從產品結構來看，廣穎近年積極佈局工業應用、企業級市場及高附加價值產品的策略已展現具體成果。6月工控產品占整體營收超過五成，持續扮演營運主力；同時，企業級與高附加價值產品的營收比重亦穩步拉升，反映出公司營收結構正持續朝向高效能、高技術門檻領域優化。

展望下半年，廣穎電通表示，將持續掌握AI應用、高速存儲及工控市場成長契機，深化全球市場布局與產品競爭力，在穩健供應鏈管理及產品組合優化策略帶動下，營運可望延續成長動能，全年營運目標朝歷史新高穩步邁進。

廣穎 營收

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