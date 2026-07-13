統一超營收／第2季創單季歷史新高 會員正式突破2,000萬大關

統一超（2912）13日公告6月合併營業額306.19億元，較去年同期增加6.31%，再創同期新高，第2季合併營收921.76億元，年增5.49%，創單季歷史新高，上半年營收1,807.03億元，年增5.05%，創同期新高。主要受惠台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,293家，並持續創新與精進全台68座商場經營，穩步擴大市場觸及與服務深度。

2026-07-13 17:52