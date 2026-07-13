統一超營收／第2季創單季歷史新高 會員正式突破2,000萬大關
統一超（2912）13日公告6月合併營業額306.19億元，較去年同期增加6.31%，再創同期新高，第2季合併營收921.76億元，年增5.49%，創單季歷史新高，上半年營收1,807.03億元，年增5.05%，創同期新高。主要受惠台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,293家，並持續創新與精進全台68座商場經營，穩步擴大市場觸及與服務深度。
台灣7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「APP」、「點數」、「支付」3大策略架構OPENPOINT點數生態系，截至目前已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，透過uniopen PRIMA會員訂閱制鞏固死忠客群，針對5萬名「uniopen PRIMA」付費訂閱制會員推出月月跨通路加碼優惠與專屬預購活動，消費金額與來店頻次更遠高於一般會員，平均貢獻金額高出12倍；OPENPOINT APP並串聯uniopen APP推出熱門星座運勢、命理風水等免費服務持續寵粉，目前會員數已超過2,000萬名，會員規模與活躍度穩健成長。
台灣7-ELEVEN門市掌握高溫商機，響應環境部「抗高溫調適對策」張貼天熱避暑告示並推出多元新品與優惠，國際啤酒節主打啤酒多件數折扣與加購指定下酒菜優惠，清爽飲食需求提升，多達10款涼麵與異國冷麵選擇、搭配茶飲加價購優惠，結合「線條小狗」肖像的冰品抽抽樂活動與聯名鮮食，多元化鮮食提案帶動相關類別業績成長近1成。
此外，「CITY TEA現萃茶」與「！+？CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金品牌，服務遍及全台逾3,500個據點，持續推出新品與多元優惠，支持在地芒果推出沁涼新飲品，並藉由OPENPOINT行動隨時取及門市檔期優惠等，推升整體CITY全品項成長近1成。
展望7月，迎接年度7-ELEVEN Day攜手星宇航空X史努比推出全新系列福袋商品搶攻暑假出遊商機並持續強化IP結構、舉辦高雄啤酒音樂節盛事，帶動人潮與引領話題潮流。同時台灣7-ELEVEN持續因應節慶、高溫商機、韓星聯名與國際足球賽事周邊商機推出多元主題活動與話題新品，並結合會員專屬互動機制與優惠活動等，持續創造來客與消費動能。
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