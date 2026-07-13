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大眾控營收／6月6.75億元 年增17.2%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

大眾控（3701）及旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）13日公布今年6月營收，其中，大眾控6月營收6.75億元，月增9.7%、年增17.2%。展望後市，隨著大眾控大馬廠產能持續開出，法人看好下半年業績表現有望增溫。

大眾控今年第2季營收20.84億元，年減20.4%；累計大眾控今年上半年營收為40.44億元，年減24.8%。

大眾控先前指出，光通訊訂單量湧入，訂單量已是產能二倍，將加速馬來西亞中國大陸擴產，大馬廠預計第2季開始小量生產，預計今年底為止，大馬廠將擁有六至八條光通訊模組生產線。

在攸泰方面，今年6月營收為1.43億元，月增18.1%、年減43.8%；攸泰今年第2季營收3.94億元，季減28.1%、年減26.5%；累計攸泰今年上半年營收為9.42億元，年減17.9%。

展望後市，攸泰科技對後續整體營運維持審慎樂觀看法。隨產品結構持續優化、自有品牌與子公司業務比重提升，加上與國際無人系統領導廠商深化合作，新應用與新市場機會預期將逐步發酵。

馬來西亞 營收 中國大陸

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