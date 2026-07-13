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元大金獲利／自結上半年再創歷史同期新高 每股稅後純益2.74元
元大金（2885）13日公告115年6月自結獲利，6月單月稅後純益75.12億元，創歷史同期新高，累計今年上半年稅後純益達365.72億元，每股稅後純益（EPS）2.74元，亦創歷史同期新高。旗下證券、銀行的6月單月和累計上半年稅後純益均創歷史同期新高。
根據公告，元大金控6月單月合併稅前純益86.8億元，稅後純益75.12億元；累計1至6月合併稅前純益467.93億元，歸屬母公司稅後純益365.72億元，EPS為2.74元。若不適用外匯價格變動準備金，元大金控上半年EPS則為2.77元。
各主要子公司中，以元大證券仍是最大獲利來源，6月單月稅後純益54.48億元，創歷史同期新高，累計上半年稅後純益245.28億元，創歷史同期新高，EPS達3.72元，受惠資本市場交易熱絡及經紀、承銷等業務表現穩健。
銀行業務方面，元大銀行6月稅後純益14.8億元，創歷史同期新高，累計上半年稅後純益76.92億元，創歷史同期新高EPS為0.88元，反映核心放款及財富管理業務持續提供穩定收益。
其他子公司方面，元大投信6月稅後純益6.25億元，累計上半年賺29.67億元，EPS高達13.08元，為集團旗下每股獲利最高的子公司。元大期貨6月稅後純益3.51億元，上半年累計獲利15.44億元，EPS為4.82元。
壽險事業方面，元大人壽6月稅後純益2.16億元，累計上半年稅後純益24.41億元，EPS為0.84元；若排除外匯價格變動準備金影響，EPS則為0.96元。
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