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LINEPAY 營收／6月年增14% 第3季「天天 LINE Pay」活動回饋加碼

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣最大第三方支付業者 LINEPAY（7722）公布6月合併營收約為7.26億元，月減2.8%、年增14.1%；累計第2季營收21.29億元，季增37.2%，年增16.1%；累計上半年營收42.27億元，較去年同期成長14.9%。

迎接暑假出遊與生活消費旺季，LINE Pay順勢推動第3季「天天LINE Pay」活動，本季回饋加碼，即日起至9月底串聯餐飲、購物、旅遊、交通、娛樂、夜市與在地商圈等多元場景，推出「天天得點」、「週週領券」及「月月送券」三大回饋活動。用戶每周可獲得八大主題指定商店總價值達500元優惠券，於17大熱門品牌消費最高享點數優惠與好康，藉由消費帶動本季業績上升。

LINE Pay指出，「天天得點」集結17大人氣品牌，從周一到周日都能在不同通路享受消費回饋。本季新增人氣旅遊平台、外送、運動用品及高頻造訪的停車場等生活場景；每周一至五於「LINE Pay找體驗」購買票券並以LINE Pay付款，依據不同合作銀行，點數加碼回饋。

「週週領券」集結巴大人氣主題、超過120個指定品牌通路，涵蓋「早餐咖啡」、「品牌餐廳」、「生活日用」、「寵物生活」、「休閒娛樂」、「百貨購物」、「人氣Outlet」及「風格選品」等高頻生活消費場景。用戶每周可先領取總價值達500元的優惠券，再於指定通路消費時可享單筆10元至120元不等折抵；「月月送券」則鎖定夜市與在地商圈消費場景，於全台27處人氣夜市及24處熱門商圈推出消費送券活動。

LINE Pay表示，行動支付逐漸成為用戶日常生活的重要支付選擇，持續透過多元合作通路與優惠活動，讓用戶在平日通勤、日常採買、聚餐外送到假日出遊時，都能透過LINE Pay享受不同生活場景中的支付便利性與有感回饋。

營收

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