統一超營收／6月306.1億元、年增6.3% 創單月同期歷史新高

統一超（2912）13日公布2026年6月營收為306.19億元，年增6.31%，再創單月同期歷史新高，上半年營收為1,807億元，年增5%。

台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,293家，並持續創新與精進全台68座商場經營，穩步擴大市場觸及與服務深度。同時因應盛夏高溫、端午連假等節令話題，聚焦uniopen會員、鮮食、咖啡、茶飲、7-ELEVEN i預購等差異化結構開發創新話題商品、策畫主題活動，持續創造來客與消費動能，推升整體營運表現穩健成長。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一精工、悠旅生活(星巴克)、安源資訊均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「APP」、「點數」、「支付」3大策略架構OPENPOINT點數生態系，截至目前已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，透過uniopen PRIMA會員訂閱制鞏固死忠客群，針對5萬名「uniopen PRIMA」付費訂閱制會員推出月月跨通路加碼優惠與專屬預購活動，消費金額與來店頻次更遠高於一般會員，平均貢獻金額高出12倍；OPENPOINT APP更串聯uniopen APP推出熱門星座運勢、命理風水等免費服務持續寵粉，目前會員數已超過2千萬名，會員規模與活躍度穩健成長。

台灣7-ELEVEN門市掌握高溫商機，響應環境部「抗高溫調適對策」張貼天熱避暑告示並推出多元新品與優惠，國際啤酒節主打啤酒多件數折扣與加購指定下酒菜優惠，清爽飲食需求提升，多達10款涼麵與異國冷麵選擇、搭配茶飲加價購優惠，結合「線條小狗」肖像的冰品抽抽樂活動與聯名鮮食，多元化鮮食提案帶動相關類別業績成長近1成。

飲食管理已成全齡世代風潮，台灣7-ELEVEN推出上百款獨家食飲商品並擴大建置「Simple Fit」冷藏專區、首創「AI美食護照」推薦個人化飲食，引進蒸玉米、蒸地瓜等原型食物於門市販售，提供吊掛雞胸肉、多元蛋品等「蛋白友好」飲食選擇，同時乳品、豆漿、蛋白飲等商品占比和業績均達到雙位數成長，咖啡自有品牌CITY CAFE結合營養補給趨勢，針對機能性飲品推出「榛果摩卡高蛋白拿鐵(22g)」，產品採用牛奶蛋白與大豆蛋白雙重蛋白來源，持續豐富商品結構。

6月端午連假，串聯全台7-ELEVEN門市與5大國道服務區增加食飲商品備貨量，更強化CITY系列飲品、冷藏飲料及冰塊杯等商品結構，掌握夏季高溫避暑商機，CITY CAFE、CITY PRIMA持續深耕在地咖啡市場，CITY CAFE推出新品「真果芭樂氣泡咖啡」與IP商品周邊帶動話題；「CITY TEA現萃茶」與「！+？CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金品牌，服務遍及全台逾3,500個據點，持續推出新品與多元優惠，支持在地芒果推出沁涼新飲品，並藉由OPENPOINT行動隨時取及門市檔期優惠等，推升整體CITY全品項成長近1成。

台灣7-ELEVEN持續掌握線上購物需求，電商年中最大檔「618購物節」，串聯7-ELEVEN i預購、i划算、iOPEN Mall、交貨便及賣貨便等服務打造自有電商生態系，並整合全台門市寄取件據點，推出購物優惠、寄件及安心取活動等，提供消費者無縫式購物體驗，帶動相關類別業績成長。

展望7月，迎接年度7-ELEVEN Day攜手星宇航空X史努比推出全新系列福袋商品搶攻暑假出遊商機並持續強化IP結構、舉辦高雄啤酒音樂節盛事，帶動人潮與引領話題潮流。同時台灣7-ELEVEN持續因應節慶、高溫商機、韓星聯名與國際足球賽事周邊商機推出多元主題活動與話題新品，並結合會員專屬互動機制與優惠活動等，持續創造來客與消費動能，推升整體營運表現穩健成長，積極架構超越消費者期待的生活服務平台。