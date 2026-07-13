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美時營收／6月33.99億元、年增225% 受惠併購效益＋B2B 成長強勁

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

美時（1795）13日公告2026年6月自結合併營收33.99億元，年增225%；上半年累計營收174.53億元，年增84%。

美時表示，6月、上半年營收躍增，主要受惠於Alvogen的合併；此外，B2B業務也成長強勁。

美時布局海外市場有成。該公司指出，今年截至六月為止，該公司旗下美國業務較去年同期成長180%，營收規模達107.32億元，占公司整體營收約62%，主因為該公司去年下半年完成對美國Alvogen的併購案。

除美國外，亞洲則業務維持穩定，上半年營收為新台幣52.55億元，占集團整體合併營收約30%。

此外，美時指出，今年上半年，旗下B2B業務較去年同期成長245%，達14.66億元，占合併營收約8%。主要受惠於重點產品上市，包括Nintedanib於歐洲及北美市場，以及Enzalutamide於南美、加拿大及南韓市場上市。

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