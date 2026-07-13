葡萄王營收／6月8.2億元月增4.06%、年減7.24% 審慎樂觀看下半年

葡萄王（1707）13日公布6月營收8.2億元，月增4.06%、年減7.24%；上半年累計營收46.9億元，年減2.69%。

葡萄王表示，上半年營運受到台灣直銷市場消費動能放緩及原物料成本上升影響，整體表現仍處調整階段。

不過，展望下半年，隨馬來西亞市場正式開展、上海葡萄王產能利用率改善，以及OEM／ODM新品與原料代工訂單陸續出貨，營運成長動能將逐步顯現；加上集團歷年營收以下半年為主要貢獻期的產業特性，公司對下半年營運維持審慎樂觀看法。

台灣葡萄王自有品牌事業部分，6月因受惠618年中慶檔期，主打經典商品「樟芝王系列」、「養生飲品系列」及新品「莓好關係蔓越莓益生菌」，透過自營官網及電商平台整合行銷，有效帶動消費買氣；同時，夏季機能飲料進入銷售旺季，挹注整體營收較去年同期成長1.04%。

至於OEM／ODM事業，則因主力客戶配合市場需求調整出貨品項與節奏，使6月營收短期受到影響年減33.88%，但年度合作案仍持續推進，預計今年將陸續推出3項新品。值得一提，馬來西亞關鍵客戶表現亮眼優於預期，市場業績達成率超過預估，顯示東南亞布局逐步發酵，將為未來營收成長增添動能。整體台灣事業體6月營收年減19.35%，上半年累計營收年增6.9%。

上海事業體6月營收年增27.33%，上半年累計營收年增14.77%。上海葡萄王指出，代工業務，近期微汽泡維生素飲料的市場熱度較高，產品屬性與上海公司去年新投產的碳酸飲料產線適配，將持續積極與客戶共同開發功能性汽泡飲品。品牌業務方面，公司將配合運動賽事與夏季消費場景推進金康貝特促銷活動，提升產品動銷與品牌能見度。

直銷事業UVACO葡眾，6月營收較上月成長4.6%，較去年同期減少9.21%，主要反映台灣市場消費趨勢，以及部分核心組織與藍鑽會員積極投入馬來西亞市場布局。自5月底馬來西亞吉隆坡營運中心展開試營運以來，已吸引數百位新會員加入，會員遍及馬來西亞主要州屬，市場參與度持續提升。其中，Oatmeal葡眾餐包及Liprofac樟芝益膠囊等核心產品銷售表現亮眼，帶動會員招募、產品銷售及組織培育同步成長。

葡萄王指出，截至6月底，葡眾累計已舉辦23場培訓活動，吸引超過2,000人次參與；7月預計有近1,000人次台灣會員將赴馬來西亞交流，共同推動市場發展。隨著8月17日正式開幕，馬來西亞市場效益可望逐步發酵，帶動會員規模與產品銷售持續成長，並為集團下半年營運提供新的成長動能。