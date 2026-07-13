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台灣大勇奪電信每股獲利王 6月每股純益0.52元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大6月每股純益0.52元，累計每股純益2.86元，單月及累計都拿下電信每股獲利王寶座。。 圖／台灣大提供
台灣大哥大6月每股純益0.52元，累計每股純益2.86元，單月及累計都拿下電信每股獲利王寶座。。 圖／台灣大提供

台灣大哥大（3045）13日表示，6月營運動能強勁，三大成長引擎持續發揮效益，加上精誠等權益法策略投資與評價利益貢獻，6月每股純益0.52元，累計每股純益2.86元，單月及累計都拿下電信每股獲利王寶座。

台灣大6月自結合併營收173.2億元，年增6.6%，營業利益20.9億元，年增13%，稅後純益16億元，年增28.7%，每股純益為0.52元。累計上半年合併營收992.1億元，年增3.7%，營業利益120.5億元，年增17%，稅後淨利為86.9億元，年增25%，每股純益2.86元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，上半年各項業務動能齊發與營運效率持續優化，其中整體電信業務EBITDA年增率達雙位數，成為推升合併營業利益增長的主要動力。

台灣大指出，Telco電信本業方面，智慧型手機月租用戶ARPU及行動服務營收皆年增近3%，月租用戶月退租率僅0.47%；家戶事業營收亦延續成長動能，年增16%。

Telco+ 企業事業方面，台灣大表示，受惠政府專案挹注及AIDC穩定貢獻，營收呈雙位數成長；Telco+Tech科技事業方面，momo在618年中慶檔期帶動下，營收年增6%，寫下今年以來最佳表現；同時，品牌電商事業營收動能持續增溫，影音業務本月亦貢獻營收成長。

獲利方面，台灣大表示，超人計畫、台灣大龍蝦等AI升級策略持續拉高運轉效率，營運槓桿提升顯著，合併營業利益年增率達13%，為營收年增率的近兩倍，加上精誠等權益法策略投資與評價利益貢獻，稅後淨利年增29%，每股純益達0.52元，繳出亮眼成績。

面對AI代理加速發展，台灣大哥大啟動新一代行動身分認證服務，導入符合GSMA國際標準，將電信網路即時訊號轉化為可供金融機構與跨產業客戶介接的身分核驗與風險判斷服務，開展電信天賦服務化的新商業模式。

企業應用方面，台灣大表示，自研語音平台「AI聽寫大哥」升級導入自研語音辨識模型myVoca後，兩個月用戶數成長200%，並獲「臺灣AI大賞」及「FCA創新商務獎最佳產品創新銀獎」肯定。

另外，《虛擬資產服務法》於6月30日完成三讀，產業正式邁入專法監理時代。台灣大指出，子公司富昇數位所營運的台灣大虛擬資產交易所（TWEX）為電信業唯一持有虛擬資產服務提供者（VASP）資格的業者，在新監管框架下，為法人與自然人提供安全可信的服務。

營收 台灣大哥大 台灣大

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