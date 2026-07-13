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長虹營收／商辦案交屋挹注！6月7.31億元 年增124.21%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

長虹（5534）13日公告，6月營收7.31億元，年增124.21%；累計今年上半年營收23.21億元，年增34.2%。長虹表示，6月主要因林口「長虹雲創」交屋入帳，因此推升營收，年增幅度較高。

長虹表示，今年主要有商辦案「長虹雲創」、員林住宅案「長虹天際」完工交屋，完工量約70億元，明年則有林口「長虹天聚」、萬華「長虹MVP」可望完工。

推案上，長虹表示，今年推案重頭戲放在商辦案上，其中北士科「長虹ICT科技大樓」距離輝達總部不到100公尺，位置條件相當好，該案總銷170億元，其中長虹可分回120億元，開價約在每坪98萬元，銷售計劃為半年內，先以整棟售出為主，接下來才考慮分樓層賣。

另一案則是總銷約140億元的南港「長虹虹創科技大樓」。而明年預計推出七筆個案，推案量達290億元，包括五筆住宅案、兩筆新洲美段、內湖區西湖段商辦案。

展望今年房市，長虹表示，目前營建成本與建材價格持續上漲，整體房價下跌有難度，部分蛋白區、成屋價格略有修正，但蛋黃區房價仍具支撐力道。此外，自2024年9月央行祭出第七波選擇性信用管制以來，至今已接近兩年時間，政策確實達到抑制投機與降溫市場效果，預期下半年有望看到央行放寬政策，但究竟是一次性鬆綁還是循序漸進調整，目前仍有待觀察。

長虹 商辦 營收

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