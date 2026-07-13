中華電營收／6月創同期新高、每股純益0.46元 美國AI供應鏈專案加持

中華電信（2412）13日受惠於美國市場AI供應鏈專案陸續完工交付，資通訊（ICT）業務持續強勁成長、iPhone手機銷售動能延續，以及核心電信業務穩健成長，推升整體營運表現，本月營業收入及EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）雙雙創下歷年同期新高，每股純益0.46元。

中華電信公布6月自結合併營收為213.4億元，年增11.4%，營業淨利為40.8億元，歸屬於母公司業主淨利為35.5億元，年增3.9%，EBITDA為75億元，每股純益達0.46元，營收、獲利均超越財測目標。

中華電信指出，ICT業務營收較去年同期成長近50%，主因受惠於美國市場AI供應鏈專案陸續完工交付，帶動整合型專案營收倍數成長，成為本月營收成長的重要動能。此外，資通安全業務持續深耕電力、數位憑證及顯示器系統等領域，相關專案於本月陸續驗收上線，推升資安營收倍增。

核心電信業務持續展現穩健成長動能，中華電信指出，6月受惠於5G升速方案推廣效益持續發酵，升速客戶數穩步增加，帶動月租收入持續成長；加上漫遊業務與企業簡訊業務皆較去年同期成長，行動服務營收較去年同期成長3.6%。

此外，隨著市場對高速頻寬需求持續提升，中華電信表示，6月300Mbps以上高速寬頻用戶數年增14%，帶動固網寬頻營收較去年同期增加3.7%，顯示用戶升速趨勢持續深化，並進一步推升寬頻業務價值。

受惠於「2026 FIFA世界盃™」賽事帶動國內觀賽需求，中華電信表示，MOD及Hami Video收視表現亮眼，進一步推升6月影視訂閱收入成長。其中，Hami Video推出24小時專屬足球頻道及賽事回看功能，帶動電視運動館網路天數型方案訂閱數於開賽前即達上屆同期的3.7倍，再次展現中華電信優質穩定的轉播品質與創新影音服務能力。

累計2026年前6月，中華電信合併營收達1,213.5億元，年增7.8%，營業淨利為263.6億元，歸屬母公司業主淨利為207.5億元，年增3.8%，每股純益2.68元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

中華電信指出，持續拓展數位信任服務，近日攜手台灣網路認證公司（TWCA）及國內電信業者推動Open Gateway API應用，運用電信網路即時資訊強化身分驗證與防詐防護機制，協助企業在關鍵時點提升風險辨識能力，強化身分驗證與風險控管能力，協助金融業、電商及各類數位服務業者有效防範詐欺風險，提升交易安全與使用者信任，共同建構全民數位信任生態系。