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上奇營收／6月3.82億元、年減8％ 續攻雲端服務市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

上奇（6123）科技13日公告6月合併營收3.82億元、月成長11.6％、年減少8％。各事業群表現方面，上奇科技表示，雲端服務持續展現強勁成長動能；數位印刷服務因去年同期基期較高，營收回歸常態；企業服務則受部分專案供應商交貨時程影響，部分營收遞延至後續月份認列。

整體營收結構方面，企業服務占51％、雲端服務占42％、數位印刷服務占7％。展望未來，上奇集團將持續深化雲端服務區域市場布局，並強化數位轉型相關解決方案發展，穩步提升營運韌性與服務價值。

同時，集團亦積極拓展3D增材製造技術於無人機、智慧製造及產業創新等領域之應用機會，並持續推進海外市場布局與策略夥伴合作，進一步擴大高附加價值服務版圖，強化集團整體競爭力與中長期成長動能。

營收 雲端服務 韌性

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