這二檔台塑集團股股價「超越外資目標價」 背後全靠這兩大底牌

台股13日開高走低，盤面個股跌多漲少，其中台塑集團股因上半年獲利亮眼，吸引買盤大舉追捧，激勵股價勢盛。其中台塑（1301）亮燈強鎖漲停，台化（1326）也大漲8.33%，表現均相當亮眼突出。

由於受惠第2季國際油價因美伊戰爭開打而竄升，加上集團轉型有成，帶動台塑四寶第2季稅後純益合計達 642億元，季增 45%；上半年合計獲利達 1,084億元，徹底翻轉虧損的窘境，吸引市場矚目。

展望後市，外資摩根大通（小摩）證券指出，雖然預期第3季油價下跌，集團淨利將有所回落，但得益於台塑四寶交叉持股及化學品利差逐漸復甦，預期台塑集團未來幾年仍將維持「正向展望」的成長趨勢。

台塑部分，在歷經了營業利益創近年新高、美國投資（ECC）迎來轉折後，小摩鑑於原料滯後效應屬於一次性性質，預期大部分的營業利益增長將在第3季消退，但在每桶 70-80 美元的油價環境下，美國 ECC 的利差仍將保持強勁。

至於台化方面，小摩指出，由於台化第2季營業利益季減超過 30% 已在市場預料之中，展望第3季，隨著上游供應恢復正常、以及芳香烴利差保持強勁，預期台化第3季的營業利益（OP）將會迎來復甦。

由於整體台塑集團後市看好，小摩給予台塑、台化均為「優於大盤」評級，激勵13日股價紛紛強勢大漲。其中，台塑收盤價60.2元、台化收盤價65元，均已超越小摩給出同為60元的目標價。