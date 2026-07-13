中租獲利／自結上半年已超過新台幣百億元、EPS 達5.84元

南亞（1303）13日盤中以199.5元漲停鎖死。南亞也公布第2季自結獲利大躍進，表現亮麗，主因AI浪潮席捲全球，雲端業者以擴大資本支出打造超大規模資料中心，各種高階材料需求激增。

2026-07-13 13:17