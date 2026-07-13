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中租獲利／自結上半年已超過新台幣百億元、EPS 達5.84元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中租-KY（5871）今日公告2026年6月自結合併營收為新台幣79.8億元，較去年同期略減1%，上半年累計營收為新台幣482.9億元，年減2%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-8%及12%，東協地區累計營收以馬來西亞及柬埔寨成長較為顯著；若與前月相較，合併營收月減5%，主要係台灣地區售電收入當月受日照減少影響。

今日同步公告自結獲利，6月單月自結合併稅後純益新台幣16.3億元，每股稅後純益（EPS）為0.94元，累計上半年合併稅後純益已超過新台幣百億元，達新台幣108.3億元，年增3%，主要係今年整體成本費用率下降，及台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額減少，累計1~6月每股稅後純益（EPS）為5.84元，分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長3%, 2%及21%。

公司日前公告訂7月29日(三)為普通股及特別股除權息交易日，普通股每股配發5.8元現金股利，及每股0.2元股票股利，特別股則每股配發4.1795元現金，現金股利發放日則為9月1日。

中租 新台幣 EPS

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