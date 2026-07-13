雲品營收／6月1.71億元、年增3.5% 兩大海外據點下半年開幕

雲品（2748）13日公告6月合併營收1.71億元，年增3.55%，寫下同期第三高的佳績。受惠於旗下旅宿與餐飲新據點陸續加入營運並穩定貢獻，第2季單季營收達5.36億元，年增5.53%，創下同期次高。累計上半年營收達13.13億元，年增5.2%，創同期新高。

展望下半年，備受矚目的「雲品酒店杭州」與阿布達比「頤宮」兩大海外據點有望接力試營運，加上暑期國旅旺季與中秋節慶送禮商機齊發，將進一步擴大集團的營運版圖與成長動能。

雲品表示，上半年營收創同期新高，主要來自委託經營與新據點的持續加入。今年陸續啟動的台北「維多麗亞酒店」宴會餐飲、宜蘭「礁溪了了」與台中「芳庭路壹號莊園」三大據點，帶動館外餐飲與經營管理收入穩健放量；君品酒店台北與雲品溫泉酒店日月潭則在住房業務維持穩定表現，構成上半年營收成長的雙核心引擎。

下半年雲品將迎來兩大國際據點試營運，是集團跨國布局最具指標性的一年。「雲品酒店杭州」將進駐錢塘江金融港灣核心區的台泥公亮大樓，規劃190間客房及五間餐廳與酒吧。在中東戰事平息的前提下，首度插旗中東市場的「頤宮」，將台灣米其林三星中餐廳「頤宮」的品牌與菜色輸出至阿聯首都阿布達比，是台灣餐飲走向國際市場最具指標性的一步。

此外，雲品協同母公司雲朗觀光將於7月17日至7月20日進駐台北世貿展覽一館「2026年夏季旅展」，聯合推廣旗下飯店住宿券與餐券，將有望帶動下半年的營運與住房餐飲表現。

迎接暑假國旅旺季，雲品溫泉酒店日月潭鎖定全齡客群，首創推出「義式幸運抽」活動，即日起至8月31日透過官方通路訂房的旅客皆可參與，壓軸最大獎將送出「羅馬大飯店五天四夜雙人奢華遊」，含台北至義大利雙人來回機票、客房住宿與每日早餐。為滿足不同客群需求，雲品更精準規劃專案：家庭旅客可選擇「Family Fun」方案，兩位成人入住即免費招待一位6至11歲孩童；針對熟齡貴賓則主打「壯笑年」一泊二食專案，年滿55歲（含）以上於指定日入住即享9,999元優惠價，全面搶攻暑期旅遊商機。

針對下半年節慶送禮商機，君品酒店搶先布局中秋節送禮市場，推出《百花映月》精品中秋禮盒。今年禮盒以佛羅倫斯聖母百花大教堂為設計靈感，結合典雅立體紙藝與麂皮絨面質感提袋，內含伍仁金腿、奶黃金沙、蓮蓉雙黃、棗泥雙黃、豆沙雙黃五款經典廣式月餅，並搭配寶元紀精選四季春烏龍茶。每盒售價3,580元，即日起限量線上預購，自8月27日至9月22日開放取貨，透過節慶活動行銷，預期將有望為第3季餐飲營收帶來穩健挹注。