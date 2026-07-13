劍麟營收／6月為4.09億元、年增2.24％ 上半年24.42億元

劍麟（2228）於今日公布2026年6月營收為4.09億元，年增2.24％。累計2026年上半年營收24.42億元，年減3.06％。雖全球汽車市場仍受終端需求波動、新車產量成長趨緩及部分客戶訂單調整影響，惟旗下汽車事業部主要Tier 1安全零組件供應商客戶拉貨維持穩健，加上提高中國大陸市場業務拓展，帶動整體營運保持穩健動能。

劍麟公司表示，展望未來營運，汽車安全零組件仍具穩定需求基礎，劍麟仍持續掌握國際Tier 1客戶新一代安全系統推進所帶來的接單機會，同時，積極將車用等級精密加工技術延伸至AI伺服器液冷散熱應用領域，透過「車用+AI散熱」雙軌布局，逐步為集團中長期營運注入新的成長動能。