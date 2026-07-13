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東方風能營收／6月15.26億元續創新高！上半年破60億、每股配息5.6元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

東方風能（7786）公布6月合併營收15.26億元、年增18.5%，再創歷史單月新高；累計上半年合併營收衝破60億大關、達60.67億元，較去年同期大幅成長39.1%。東方風能表示，受惠夏季海事工程迎來施工高峰，旗下高規格專業船隊已全面進入滿載營運狀態。

此外，董事會也決議通過現金股利配發及除息時程，普通股每股配發5.6元現金股利，總發放金額約9.85億元，訂於7月28日除息、8月25日發放，展現公司穩健的獲利能力與持續回饋股東的承諾。

東方風能表示，受惠夏季海事工程迎來施工高峰，旗下高規格專業船隊已全面進入滿載營運狀態，改裝佈纜船高效推進現行專案，展現優異的船舶稼動率並持續優化營運組合。

同時，AI通訊海纜專案正值關鍵營收認列期，預計將於第3季如期完工，為整體增長再添強勁動能。

東方風能近年持續推動「離岸能源＋AI海底基礎建設」雙引擎成長策略，憑藉自主船隊、專業技術團隊及長期合約模式，建立具高度能見度與可預測性的獲利基礎，同時積極拓展國際AI通訊海纜業務、北歐、南非、東南亞離岸天然氣等高成長領域。

東方風能表示，隨著2026年底至2028年五艘大型高規格工程船舶陸續交付並投入營運，公司將進一步提升高毛利業務比重、擴大運營規模和全球服務能力，開啟下一階段成長周期，持續提升企業長期價值，並創造股東長期投資回報。

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