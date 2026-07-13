ABC-KY營收／6月0.89億元、年增逾八成 與美知名通路簽經銷合約

ABC-KY瑞磁生技（6598）13日宣布正式與美國知名醫療器材供應商Henry Schein簽訂經銷合約，雙方將攜手拓展美國體外診斷（IVD）市場。此外，瑞磁同步公告6月合併營收8,889.1萬元，年增83.51%，上半年營收達4.3億元，較去年同期增長81%，創下同期歷史新高，展現強勁的營運增長態勢。市場普遍看好，瑞磁創新的精準檢測方案與北美通路巨擘的結盟，將為未來業績挹注長期動能。

瑞磁旗下主力產品，BioCode® MDx3000檢測系統與傳染病精準檢測方案，憑藉美國FDA上市許可背書，已成功打入美國眾多指標性實驗室，繼全美建立五大區銷售據點後，再傳佳音，攜手Henry Schein進一步深入美國市場。

瑞磁總經理何重人指出，Henry Schein擁有非常強大的銷售團隊，並且在分子診斷領域高度專業。覆蓋全美的醫院網絡，將有助於公司產品滲透到複雜的大型公立及私立醫院體系，為廣大病患帶來更完整的醫療保障。

Henry Schein是美國老牌通路大廠，深耕醫療領域超過94年，名列Fortune 500強企業，其最強大的優勢正是在「醫學中心（Medical Centers）」的綿密網絡，能快速地取得醫學中心信賴並安裝檢測系統，和瑞磁既有的第三方實驗室的客戶群完美互補，預期也將大幅加速瑞磁在全美市場的滲透率。

在營收表現方面，瑞磁上半年交出亮眼成績單，延續了高度成長的態勢。瑞磁表示，在「人體醫療診斷」與「動寵物診斷」兩大核心應用雙雙獲得市場高度肯定下，帶動體外診斷試劑與核心平台（數位生物條碼, BMB）的銷售額較去年同期呈現大幅跳躍。

展望下半年，瑞磁指出，針對呼吸道檢測需求，正在積極升級產品規格，目標跨入檢體量更龐大的超大型實驗室客群，預期在今年與明年的流感旺季產生實質營收貢獻。在全年度營運綜效持續放大，以及經銷商夥伴帶來的長線動能加持下，對於未來營運成長抱持高度樂觀的態度。