美喆營收／歐美客戶訂單回補 6月2.2億元、月增5.5％

美喆-KY（8466）公布2026年6月合併營收2.24億元，成現月增5.5%、年減17.2%；累計今年上半年營收達12.92億元、年減24.84%。

美喆-KY表示，6月受惠歐、美客戶庫存水位逐步調整至相對健康區間，加上近期訂單回補力道已較前期改善，以及北美與歐洲市場對高性價比、耐用且易施工之地材產品具一定需求，帶動公司6月營收5月成長5.5％。

美喆-KY表示，觀察最近三個月美國建築支出穩步回溫，其中5月私人住宅支出月增0.3％，顯示既有屋主對維修、翻新及局部改善具一定需求，以提升居住品質或維持房屋資產價值。

美喆-KY指出，為提升市場競爭力，並因應終端消費者在通膨環境下對裝修支出趨於審慎的趨勢，美喆-KY持續深化創新且具市場差異化之產品開發，針對SPC石塑地板推出輕量型新品系列，可降低產品重量，有助於提升搬運便利性、降低物流成本及提高施工效率，同時兼顧產品穩定性、耐磨性與防水等核心性能，符合客戶對高性價比、快速安裝及終端市場價格帶調整的需求。

不僅如此，美喆-KY表示，北美新客戶拓展進度亦取得良好斬獲，目前已陸續完成驗廠及新品送樣階段，後續將依客戶產品測試、通路規劃及訂單排程逐步推進，有望隨著新產品及新客戶效益陸續發酵，有助於擴大業務接單表現，並增添未來營運良好加分效果。

展望2026年第3季，美喆-KY持審慎樂觀看法。

美喆-KY指出，目前歐、美客戶訂單回補需求逐步升溫，公司將持續優化北美市場業務策略，以增添整體業務接單動能。另一方面，美喆-KY仍將持續深化差異化產品開發、強化歐美客戶合作關係，並透過新產品、新客戶與營運效率優化三大方向，以期創造未來營運正面效果挹注。