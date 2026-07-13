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南亞飆漲停鎖死 傳產老店為何能跟上AI賺大錢？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照

南亞（1303）13日盤中以199.5元漲停鎖死。南亞也公布第2季自結獲利大躍進，表現亮麗，主因AI浪潮席捲全球，雲端業者以擴大資本支出打造超大規模資料中心，各種高階材料需求激增。

事實上，電路板材料供應鏈全面吃緊，涵蓋玻纖布（絲）、銅箔、銅箔基板（CCL）及ABF載板等產品，均出現上下游供給不足情況，漲價效應更由高階材料擴散至中階及基礎材料，帶動電子材料事業營收持續成長。

展望第3季，法人分析，隨原料供應逐步恢復、開工率提升，加上國際油價回落至起漲點，塑化產品報價同步修正後，可望吸引下游回補庫存，帶動價格止跌回穩；電子材料需求則持續暢旺。預估第3季營收865.7億元，季增3.5%、年增34.9%。

此外，法人補充，中東石化產能約占全球15%，若因戰事受損導致部分產能停擺，將有助改善市場供需結構，推升塑化產品價格與利差，並有機會高於2026年初美伊衝突前水準。

電子材料方面，日東紡指出，高階玻纖布供給缺口短期仍難以改善，南亞則持續與日東紡合作擴充玻纖布代工產能，積極爭取代工訂單，並推進AI供應鏈高階材料認證與銷售，整體進展順利，電子材料事業營運前景樂觀。

國際油價 南亞

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台塑四寶公布今年第2季、上半年獲利，四寶上半年獲利均全數大幅轉虧為盈，其中南亞（1303）獲利最多，2026年上半年每股純益（EPS）達5.17元。對於下半年看法，台塑集團認為，即將迎來石化產品旺季，預期營運回歸市場供需基本面、整體仍穩健看待。台塑四寶今日大漲，南亞、台塑、台化（1326）盤中漲停，台塑化（6505）漲9%。

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