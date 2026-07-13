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台塑四寶大反攻 上半年大幅由虧轉盈 + 第3季旺季回歸 三檔漲停亮燈

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台塑四寶公布今年第2季、上半年獲利。 聯合報系資料照
台塑四寶公布今年第2季、上半年獲利。 聯合報系資料照

台塑四寶公布今年第2季、上半年獲利，四寶上半年獲利均全數大幅轉虧為盈，其中南亞（1303）獲利最多，2026年上半年每股純益（EPS）達5.17元。對於下半年看法，台塑集團認為，即將迎來石化產品旺季，預期營運回歸市場供需基本面、整體仍穩健看待。台塑四寶今日大漲，南亞、台塑、台化（1326）盤中漲停，台塑化（6505）漲9%。

台塑四寶上半年營收7,553.5億元，年增約8.7%；6月營收1,324.6億元，年增約16.7%，顯示營收狀況越來越好。上半年獲利部分，南亞上半年EPS 5.17元，為四寶中最高，台塑化上半年EPS4.32元，台塑（1301）EPS 2.19，台化EPS 2.11元。

若跟去年同期獲利相比，四寶全數大幅度地由虧轉盈，南亞去年EPS為-0.46元、台塑-1.03元、台化-1.24元，台塑化-0.4元。

台塑集團整體6月營收年增速度加速，其中南亞6月營收年增31.8%為最多，南亞指出，AI浪潮席捲全球產業，導致供應鏈各種高階材料需求激增，帶動營運站上高峰，另外化工、聚酯、塑膠產品表現也好。

南亞表示，電路板領域全系列材料，包含玻纖布（絲）、銅箔、銅箔基板、ABF載板等，上半年出現前所未有的上、下游全面性供應緊缺現象，業界競相投入高階材料的開發，出現資源排擠效應，中階與基本材料也跟著缺貨、漲價。

第二6月營收年增率高的為台化，年增11.59%，台化指出，相較於去年同期，量差雖減少35億元，但售價差則增加63.7億元，雖6月美伊達成和平協議後行情反轉下跌，但主要產品均價仍高於去年。

台塑集團今天大漲，南亞、台塑、台化都衝上漲停，南亞重回199.5元，台塑回升至60.2元，台化漲至66元，台塑化大漲9%。

台塑 台塑四寶 營收

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