台塑四寶大反攻 上半年大幅由虧轉盈 + 第3季旺季回歸 三檔漲停亮燈

台積電7/16將舉行法說會，結果好或壞是一回事，法說前後行情會怎麼走？我統計近三年共11次台積電法說會行情變化，但比找規律更重要的，是確認這次法說會有哪裡不一樣，以及附上一份檢查清單：要確認哪些數據、做出哪些應對，這些都比單純只想著「要不要跑」還重要多了。 先講接近規律的部分：法說前過往上漲機率很高，但漲的原因跟你想的不一樣。

2026-07-13 11:55