嘉威6月營收年增近五成 盤中漲幅一度逾5% 下半年展望俏

嘉威（3557）6月營收給力，激勵13日股價表現，盤中最高來到27元，漲幅一度超過5%。嘉威公布6月合併營收達3.66億元，月增9.7%、年增47.8%，展現強勁成長力道；今年上半年累計營收23.95億元，年減11.82%，年減幅顯著收斂。嘉威指出，6月營收動能主要歸功於美國子公司FDG的成功轉型，透過直接參與美國在地零售供應鏈，FDG大幅優化倉儲與交期效率，自有品牌PREPARA出貨量穩步回升。

嘉威表示，第2季出貨節奏逐步恢復正常外，FDG近年轉型策略逐步發酵。FDG以美國進口商（Importer）身分直接參與當地零售供應鏈，不僅有效提升產品交期效率及倉儲調配彈性，也持續深化與美國大型零售通路合作，自有品牌PREPARA持續挹注營收成長。

展望後市，隨著美國市場進入節慶備貨旺季，Walmart等大型通路開始啟動Halloween（萬聖節）及Harvest（秋收節）系列商品拉貨，部分聖誕節相關商品亦開始出貨，顯示客戶已積極為年底消費旺季預作準備。公司預期，隨著第3季節慶商品出貨持續增加，以及第4季感恩節、聖誕節等傳統旺季到來，下半年營運表現可望優於上半年。

此外，嘉威預計於第4季跨足居家收納市場，並瞄準全球餐飲疫後復甦商機，其中，居家收納產品相關產品正與客戶積極開發中，預計優先導入美國零售通路，最快今年第4季開始貢獻營收；餐飲市場方面已與多家國際經銷商洽談合作計畫，未來將透過經銷體系拓展美國、日本及韓國等餐廳客戶，預期相關業務將於2027年逐步開始貢獻營收。